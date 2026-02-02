A New York, la mafia non è scomparsa. Le famiglie storiche continuano a mantenere il controllo, anche se in modo diverso. La criminalità organizzata si è adattata ai tempi, passando dal traffico di droga e armi al controllo di dati e risorse digitali. La percezione diffusa, però, rimane quella di un fenomeno ormai superato, come se fossero solo scene da film d’altri tempi. In realtà, dietro le apparenze, la mafia ha semplicemente cambiato pelle e si nasconde ancora tra le strade e i dati della Grande Mela.

Dal cemento ai dati: le famiglie storiche restano il telaio della mafia nella Grande Mela. C’è una tentazione ricorrente, ogni volta che si parla di mafia a New York: pensare che sia un reperto da museo, una fotografia ingiallita di cappelli e sigari, buona per i film e per le commemorazioni. In realtà le famiglie storiche non hanno “passato la mano”. Hanno fatto ciò che fa un’organizzazione razionale quando lo Stato alza il livello di pressione: hanno ridotto la visibilità, hanno abbassato il rumore, hanno trasformato la violenza in una risorsa costosa e quindi da usare con parsimonia. Il punto non è che non esistano più. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - New York, la mafia non è sparita: ha solo cambiato pelle

La mafia di New York a scuola di racket da Cosa Nostra. Maxi operazione Fbi-Polizia di StatoSembra la sceneggiatura di un film scritto e diretto da Martin Scorsese, con magari Robert De Niro nei panni del vecchio padrino che da consigli alle nuove leve su come massimizzare la raccolta del ... huffingtonpost.it

La mafia torna a uccidere a New York: freddato il padrino Frank CalìDopo 30 anni la mafia italo-americana torna a colpire a New York. Il boss Francesco Frank Calì, 53 anni, è stato freddato nella notte davanti alla sua casa di Staten Island. Prima di ucciderlo, ... ilgiornale.it

