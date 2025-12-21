Attenta OraSì, Fabriano ha cambiato pelle. La squadra ha maturato fiducia e rinnovato il proprio spirito, elementi che influenzeranno anche la prossima sfida. Se si fosse giocata un mese fa, la gara in casa della Ristopro Fabriano sarebbe stata ben diversa da quella che attenderà alle 18 l’OraSì Ravenna, di scena sul parquet di Cerreto d’Esi.

Se si fosse giocata un mese fa, la gara in casa della Ristopro Fabriano sarebbe stata ben diversa da quella che attenderà alle 18 l’OraSì Ravenna, di scena sul parquet di Cerreto d’Esi. I marchigiani hanno infatti cambiato pelle in poche settimane dopo la partenza di Centanni, il loro giocatore simbolo e miglio realizzatore, inserendo la guardia Abega e il lungo Wojciechowski. La squadra ha cambiato di colpo gli equilibri di gioco, vincendo due delle ultime quattro partite e perdendo di soli due punti in casa con la capolista Virtus Roma, e ha visto l’esplosione del lettone Silke-Zunda, che ora è abbonato alla doppia cifra ed è diventato il miglior realizzatore dei suoi con 13. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Attenta OraSì, Fabriano ha cambiato pelle

Leggi anche: Adani: «Conte ha cambiato pelle. Ora osa di più e ha portato il Napoli a un livello superiore»

Leggi anche: Belve ha cambiato pelle (e non poteva essere altrimenti)

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Ti capita di pulire bene il bagno e dopo qualche ora non sentire più il profumo di pulito Può capitare che lo scarico del wc faccia risalire a galla cattivi odori, anche dopo un’attenta pulizia. Con questi due trucchetti riuscirai a mantenere il wc profumato a lungo. - facebook.com facebook