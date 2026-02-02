Nel nome del Padel | solidarietà e teatro a Roma

La quarta edizione dell’evento solidale e spettacolare “Nel nome del Padel” si terrà al Teatro delle Muse di Roma, dal 13 al 15 febbraio 2026. L’evento unisce sport, musica e solidarietà, attirando appassionati e famiglie in cerca di divertimento e aiuto concreto per le cause benefiche. I protagonisti saranno giocatori di padel, artisti e pubblico, tutti insieme per sostenere chi ha bisogno.

Cosa: Quarta edizione dell’evento-spettacolo charity “Nel nome del Padel”.. Dove e Quando: Teatro delle Muse (Via Forlì 43, Roma), dal 13 al 15 febbraio 2026.. Perché: Una serata che unisce sport e palcoscenico per sostenere la Comunità di Sant’Egidio e l’Associazione Le Ali dei Pesci.. Roma si prepara ad accogliere un appuntamento che promette di far riflettere il pubblico attraverso l’insolito ma efficace connubio tra la disciplina sportiva più in voga del momento e l’arte drammatica. Dal 13 al 15 febbraio 2026, il Teatro delle Muse ospiterà la quarta edizione di Nel nome del Padel, un evento-spettacolo charity nato dalla visione di Angelo Terenzio, che ne cura direzione artistica e produzione, per la regia di Danilo De Santis. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Nel nome del Padel: solidarietà e teatro a Roma Approfondimenti su Nel nome del Padel "Nel nome del padel" al Teatro delle Muse Dal 13 al 15 febbraio il Teatro delle Muse di Roma ospiterà “Nel nome del Padel”, uno spettacolo benefico dedicato alla raccolta fondi per la Comunità di Sant’Egidio e l’Associazione Le. La morte del piccolo Leo, iniziativa di solidarietà nel suo nome. “Festa di compleanno con tutti i bimbi” Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Nel nome del Padel Argomenti discussi: Nel nome del padel al Teatro delle Muse; All In Padel Arena dello Sport – Competizioni interclub: obiettivi, una nuova ambizione; Una racchetta da Re: la nuova pala di Arturo Coello; Coppa dei Club Padel MSP, riparte lo show: nel weekend al via l'11a edizione. In campo oltre 5.000 giocatori. Nel nome del padel al Teatro delle MuseIl Teatro delle Muse di Roma, ospiterà dal 13 al 15 febbraio l’evento-spettacolo charity Nel nome del Padel, con la direzione artistica e la produzione di Angelo Terenzio e la regia di Danilo De ... romatoday.it Le stelle del padel alla Caja MágicaIl 2026 si apre con un evento spettacolare e allo stesso tempo storico: la prima tappa dell'Hexagon World Series, primo circuito a squadre di padel sotto l’egida della Fip e completamente integrato ne ... msn.com "Nel nome del padel" al Teatro delle Muse ift.tt/2K7YCdt x.com Ringraziamo a nome del Madiba Padel Club il maestro Leo di Padelsportacademy per la presenza nel nostro Centro Sportivo per le 2 ultime settimane. Leo e' riuscito in poco tempo ad avere un grande seguito e grande apprezzamento da parte di molti clienti - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.