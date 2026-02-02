Nel negozio di Armani con la pistola | arrivano cinque pattuglie dei carabinieri in assetto operativo

I carabinieri di Cantù sono intervenuti nel negozio Armani dopo aver ricevuto una segnalazione. Arrivati sul posto, hanno trovato una persona armata, che è stata subito fermata. Le forze dell’ordine stanno portando avanti controlli più intensi in tutta la zona. Nessuno è rimasto ferito e la situazione è sotto controllo.

Sono in corso controlli rafforzati e massicci da parte dei carabinieri della compagnia di Cantù su tutto il territorio. Un’attenzione aumentata dopo gli ultimi gravi episodi verificatisi nella zona, dalla rapina in villa ad altri fatti avvenuti nel Canturino, fino al fermo di un giovane che sui social inneggiava alla jihad e che è stato successivamente portato in comunità. Il livello di allerta è massimo. Secondo le testimonianze raccolte, una fila di cinque auto dei carabinieri si è avvicinata all’outlet senza sirene né lampeggianti accesi, procedendo lentamente e incolonnata. I militari, indossando giubbotti antiproiettile, hanno iniziato a osservare attentamente l’area, facendo segno alle persone di non entrare nel negozio.🔗 Leggi su Quicomo.it

