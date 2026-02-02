A Santarcangelo di Romagna, la comunità degli artisti nomadi sta attraversando un momento di svolta. Dopo un anno di incertezze, si riprendono con entusiasmo, tra mostre e progetti nuovi. La gente del posto si impegna per risollevare il paese, che dimostra ancora una volta di non arrendersi davanti alle difficoltà.

A Santarcangelo di Romagna, nel cuore della Romagna, una comunità di artisti nomadi sta vivendo un momento di svolta dopo un anno di incertezza. Il 29 gennaio 2025, una sentenza del Consiglio di Stato aveva stabilito che le abitazioni dei Mutoid — costruite con furgoni usati, container e materiali riciclati — siano illegali e debbano essere rimosse. Da allora, il rischio di uno sgombero immediato ha tenuto in bilico una realtà unica: un insediamento che da 36 anni vive tra arte, riciclo e resilienza. Oggi, dopo un anno di mobilitazione, la situazione sembra in bilico su un filo sottile. Il Comune di Santarcangelo e la Regione Emilia-Romagna stanno preparando una delibera che potrebbe riconoscere l’interesse pubblico del progetto, aprendo la strada a una soluzione che eviti il ricorso alle ruspe. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nel cuore dell’Italia, una comunità si rialza dal fuoco: arte, resilienza e identità in un paese che non si arrende.

