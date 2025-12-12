In scena il presepe vivente che fa brillare il talento di chi non si arrende | con Aias viaggio nel cuore dell' integrazione

Palermo si prepara a vivere uno dei momenti più suggestivi del Natale con il presepe vivente del Centro Aias. Un evento unico che mette in scena il talento e la determinazione di giovani e adulti con gravi disabilità, protagonisti di un progetto che supera ogni limite e invita a riflettere sull'integrazione e la forza dello spirito.

Palermo si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più emozionanti del Natale: il presepe vivente del Centro Aias, l'unico in città che vede protagonisti giovani e adulti con gravi disabilità, impegnati da mesi nella costruzione di un'esperienza che supera ogni scena, ogni ruolo, ogni limite.

