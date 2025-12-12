In scena il presepe vivente che fa brillare il talento di chi non si arrende | con Aias viaggio nel cuore dell' integrazione

Palermotoday.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Palermo si prepara a vivere uno dei momenti più suggestivi del Natale con il presepe vivente del Centro Aias. Un evento unico che mette in scena il talento e la determinazione di giovani e adulti con gravi disabilità, protagonisti di un progetto che supera ogni limite e invita a riflettere sull'integrazione e la forza dello spirito.

Palermo si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più emozionanti del Natale: il presepe vivente del Centro Aias, l’unico in città che vede protagonisti giovani e adulti con gravi disabilità, impegnati da mesi nella costruzione di un’esperienza che supera ogni scena, ogni ruolo, ogni limite. Palermotoday.it

scena presepe vivente faGalatone, latitante si finge una statua del presepe: il sindaco lo riconosce e scatta l'arresto - A Galatone, nel cuore del Salento, un tranquillo presepe installato in piazza si è trasformato in una scena surreale destinata a diventare uno ... iltempo.it

scena presepe vivente faMuggiò: il presepe vivente “kolossal”, a basso impatto e zero sprechi - Un presepe vivente che è una specie di piccolo kolossal per le festività della città di Muggiò: ecco come nasce. ilcittadinomb.it

in scena il presepe vivente che fa brillare il talento di chi non si arrende con aias viaggio nel cuore dell integrazione

© Palermotoday.it - In scena il presepe vivente che fa brillare il talento di chi non si arrende: con Aias viaggio nel cuore dell'integrazione

Natale 1979: il Presepe Vivente al Pulo

Video Natale 1979: il Presepe Vivente al Pulo