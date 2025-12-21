Epstein files il dipartimento di Giustizia Usa nella bufera per 16 foto sparite dal sito | ce n' è anche una di Trump | Bremmer | È nei guai

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una mossa che insospettisce. I democratici: «Cos'altro viene insabbiato? Il pubblico americano ha diritto alla trasparenza». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Epstein files, il dipartimento di Giustizia Usa nella bufera per 16 foto sparite dal sito: ce n'è anche una di Trump | Bremmer: «È nei guai»

Il dipartimento della Giustizia Usa pubblica la prima parte degli “Epstein files”; Il Dipartimento di Giustizia comincia a rilasciare gli Epstein Files poco a poco; Epstein files, tra le nuove foto anche Clinton e il principe Andrea. I dem: troppi omissis; Il Dipartimento di Giustizia Usa pubblica le carte di Epstein. Trovati i nomi di oltre 1.200 vittime.

epstein files dipartimento giustiziaCaso Epstein, file rimossi dal sito del Dipartimento di Giustizia: “Sparita anche foto del presidente Trump” - Dal sito del Dipartimento di Giustizia Usa sarebbero stati rimossi 16 file resi pubblici dei dossier sul caso Epstein ... fanpage.it

epstein files dipartimento giustiziaCaso Epstein, almeno 16 file scompaiono dal sito del dipartimento di Giustizia, anche una foto di Trump - Il pubblico americano ha diritto alla trasparenza» ... msn.com

epstein files dipartimento giustiziaEpstein Files, chi c'è nelle foto pubblicate dal Dipartimento di giustizia Usa: Kevin Spacey, Richard Branson, Bill Clinton, il principe Andrea - Michael Jackson, Kevin Spacey, molti scatti di Bill Clinton e dell’ex principe Andrea nelle foto del finanziere pedofilo che spuntano tra le migliaia di documenti diffusi dal governo Usa ... msn.com

