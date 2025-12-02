Sri Lanka ciclone Ditwah | oltre 275.000 bambini colpiti allarme UNICEF

Emergenza umanitaria in Sri Lanka dopo il ciclone Ditwah: UNICEF lancia l'allarme per oltre 275.000 bambini e chiede aiuti urgenti. 2 dicembre 2025 – Il ciclone Ditwah ha lasciato i bambini di tutto lo Sri Lanka ad affrontare una crisi umanitaria sempre più grave. Dopo aver colpito la costa orientale nelle prime ore del 28 novembre, la tempesta ha causato inondazioni diffuse e frane devastanti. Secondo le stime iniziali, tra gli 1,4 milionidi persone colpite ci sono oltre 275.000 bambini, anche se l'interruzione delle comunicazioni e il blocco delle vie di accesso fanno supporre che il numero effettivo possa essere ancora più elevato.

