Narnia di Greta Gerwig il compositore della colonna sonora è convinto | I fan ameranno le musiche del film
Andrew Wyatt, che si occuperà della soundtrack insieme a Mark Ronson nel nuovo adattamento cinematografico della saga fantasy. Il musicista Andrew Wyatt è stato intervistato da People alla première di Avatar 3 e si è soffermato sul suo lavoro per il film Narnia, il nuovo progetto diretto da Greta Gerwig dopo l'enorme successo ottenuto da Barbie. I lavori sono ancora in corso e Wyatt non può condividere molto con la stampa ma ha assicurato che i fan si innamoreranno della colonna sonora del lungometraggio che riporterà il franchise fantasy sul grande schermo a distanza di anni. La colonna sonora di Narnia farà innamorare i fan secondo Andrew Wyatt "È emozionante" ha spiegato il cantautore e musicista "Penso che . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
