Napoli ancora irrisolto il mistero Anguissa | Gilmour recupererà prima di lui

Il Napoli si prepara per la partita contro il Genoa, in programma sabato alle 18. La squadra di Antonio Conte cerca di recuperare alcune energie, ma resta ancora aperto il caso Anguissa. L’incertezza sul centrocampista africano si aggiunge alla speranza di avere Gilmour disponibile prima di lui. Conte punta a una formazione più lunga rispetto a quella usata contro la Fiorentina, per affrontare al meglio l’impegno di campionato.

Il Napoli sabato alle 18 affronterà il Genoa in campionato. Antonio Conte dovrebbe riuscire ad avere una panchina leggermente più lunga rispetto al match contro la Fiorentina. Continua l’incognita legata all’infortunio di Anguissa; per il camerunense ci vorrà ancora un po’, addirittura Billy Gilmour, operatosi di pubalgia a dicembre, dovrebbe recuperare prima. Scrive Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport: Per sabato tenteranno il recupero Politano, Rrahmani, Milinkovic-Savic e Mazzocchi. Si vedrà. Il prossimo focus sarà su Gilmour: l’iter procede. Ce ne vorrà, di più, di tempo per accogliere di nuovo in gruppo Anguissa, così come De Bruyne, il cui rientro è previsto da marzo in poi, e Neres. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Il Napoli si prepara a riabbracciare Anguissa e Gilmour, prossimi al rientro in squadra.

