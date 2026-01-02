Il Napoli si prepara a riabbracciare Anguissa e Gilmour, prossimi al rientro in squadra. Nel frattempo, il club ha deciso di non proseguire con l’acquisto di un centrocampista, ritenendo di avere già le risorse necessarie per la fase attuale. La rosa azzurra si sta dunque consolidando, mentre il mercato continua a evolversi rapidamente, offrendo nuove opportunità e sfide per la squadra partenopea.

Il calciomercato cambia ogni secondo. Il Napoli aveva individuato nella mediana il settore da rinforzare visti gli infortuni di Anguissa, Gilmour e De Bruyne. Si è parlato un giorno sì e l’altro pure di Mainoo del Manchester United. Ma ora i piani stanno cambiando. Sia perché il club è stato costretto a operare un mercato a costo zero a causa del cosiddetto costo del lavoro allargato ( qui la spiegazione della decisione adottata nei confronti del club di De Laurentiis ). Sia perché Anguissa e Gilmour stanno per rientrare e le priorità potrebbero essere altre. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Mercato Napoli: Anguissa e Gilmour stanno per rientrare, il centrocampista non serve più

Leggi anche: Napoli in emergenza per l’Atalanta: Anguissa out, Gilmour quasi, Elmas diventa il jolly di Conte

Leggi anche: Napoli, oggi rientra Anguissa: da valutare Gilmour e Spinazzola, migliora Lukaku

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Napoli, Anguissa e Gilmour cambiano le strategie per il mercato d’inverno; Da Napoli: da Lukaku a De Bruyne, Gilmour e Anguissa, tutti i tempi di recupero reali. Lucca e il mercato…; Napoli, nessuna tensione per il blocco del mercato a gennaio: in panchina c’è chi risolve i problemi Repubblica: a Riad mancavano De Bruyne, Anguissa, Meret e Gilmour, mentre Lukaku ha fatto da spettatore. Ma gli azzurri hanno trionfato lo stesso. https://w; Calciomercato Napoli, si parte: Manna al lavoro per Conte.

Corriere dello Sport: “Napoli, pronte cinque cessioni” - Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il Napoli si era avvicinato al mercato invernale con l’idea di inserire un centrocampist ... napolipiu.com