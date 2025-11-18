MV Agusta svela il nuovo motore a 5 cilindri | nasce una piattaforma rivoluzionaria

Periodicodaily.com | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Il debutto del nuovo motore a 5 cilindri MV Agusta segna un passaggio storico per il marchio di Schiranna. Dopo l’apparizione a sorpresa a EICMA 2025, l’inedito propulsore ha catturato l’attenzione del settore per soluzioni tecniche fuori dagli schemi e per l’ambizione dichiarata: creare una piattaforma capace di riscrivere i parametri delle prestazioni . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Approfondisci con queste news

MV Agusta svela il nuovo motore a 5 cilindri: nasce una piattaforma rivoluzionaria - MV Agusta anticipa la nuova piattaforma a 5 cilindri: motore modulare da 850 a 1150 cc, oltre 240 CV e peso sotto i 60 kg per le future sportive, naked e touring ... Segnala adnkronos.com

MV Agusta annuncia le caratteristiche del nuovo motore 5 cilindri svelato a EICMA: equipaggerà una nuova moto, alla sua prima assoluta - Scopri MV Agusta svela i dati del nuovo motore 5 cilindri presentato a EICMA: potenza, cilindrata e peso. Da motorbox.com

MV Agusta, il 5 cilindri è incredibile: i segreti del motore da 240 CV - Dopo la sorpresa di EICMA, MV Agusta svela i dati del suo 5 cilindri: 1150 cc, oltre 240 CV e un layout a 'U' più compatto di un V4. Secondo insella.it

Cerca Video su questo argomento: Mv Agusta Svela Nuovo