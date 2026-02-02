Muore nel proprio negozio | addio a Massimo

Questa mattina, in zona Epitaffio a Piedimonte Matese, i carabinieri hanno trovato il corpo di Massimo Martello, 59 anni, nel suo negozio di ferramenta e vernici. L’uomo era stato trovato senza vita all’interno dell’attività, senza segni evidenti di colluttazione. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause del decesso, che potrebbe essere legato a un malore. La comunità locale si stringe intorno alla famiglia di Massimo, ancora sotto shock per questa perdita improvvisa.

E' stato ritrovato senza vita all’interno della sua attività di ferramenta e vernici in zona Epitaffio a Piedimonte Matese, Massimo Martello di 59 anni. La scoperta è stata fatta da alcuni clienti che entrati nel negozio per chiedere informazioni hanno rinvenuto l'uomo riverso sul pavimento. Allertati i soccorsi, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare la causa del decesso dell'uomo, presumibilmente per arresto cardio-circolatorio. Sul posto i carabinieri della locale compagnia. Trasporta 400 kg di rifiuti senza autorizzazione e finisce nei guai. Sequestrato autocarro🔗 Leggi su Casertanews.it

Una tragica perdita nel mondo del calcio ha suscitato attenzione e preoccupazione.

