È morto James Sallis, uno degli autori più importanti del noir statunitense. Lo scrittore ha lasciato un segno forte con i suoi romanzi, tra cui il ciclo di Lew Griffin e il celebre “Drive”, il libro che ha ispirato il film con Ryan Gosling. Sallis aveva 75 anni. La notizia ha colpito gli appassionati di letteratura e cinema, che lo consideravano un maestro nel suo genere.

New York, 2 febbraio 2026 – È morto lo scrittore statunitense James Sallis, autore di romanzi noir, ‘papà’ di noti personaggi di carta come il detective afroamericano Lew Griffin e e l'ex poliziotto John Turner. Sallis aveva 81 anni e si è spento martedì scorso, 27 gennaio 2026. Ad annunciarne la scomparsa è stato un comunicato pubblicato sul suo sito web, dove si precisa che Sallis "si è spento in pace, con sua moglie Karyn al suo fianco, dopo una lunga malattia ". La notizia della scomparsa è stata poi confermata da Soho Press, l'editore che ha pubblicato diversi suoi romanzi, come riporta oggi il New York Times. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Morto lo scrittore noir James Sallis. Dal ciclo di Lew Griffin a 'Drive', il romanzo che ispirò il film di culto con Ryan Gosling

