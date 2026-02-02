È scomparsa Maria Rita Parsi, la psicoterapeuta e psicologa italiana che aveva 78 anni. La sua morte lascia un vuoto enorme nel campo della tutela dell’infanzia. Esperta di diritti dei minori, aveva ricoperto incarichi di grande rilievo, come presidente della Fondazione Movimento Bambino Onlus e membro di organismi nazionali e internazionali, tra cui il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. La sua attività e il suo impegno sono stati un punto di riferimento per molti.

Morta la psicologa e psicoterapeuta Maria Rita Parsi. Aveva 78 anni. Esperta dei diritti dei minori e attiva soprattutto nel campo della tutela dell’infanzia, la professionista ha ricoperto nel tempo incarichi di rilievo: è stata presidente della Fondazione Movimento Bambino Onlus, poi ha fatto parte dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza ed è stata anche membro del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Dal 2021, inoltre, faceva parte del gruppo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dedicato alla Child Guarantee, l’iniziativa finalizzata a contrastare povertà ed esclusione sociale tra bambini e adolescenti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Morta Maria Rita Parsi, la psicoterapeuta aveva 78 anni

Approfondimenti su Maria Rita Parsi

Stamattina a Roma è morta Maria Rita Parsi, una figura molto nota nel mondo della psicologia.

È morta Maria Rita Parsi, psicoterapeuta e scrittrice italiana, nota per il suo impegno a favore dei diritti dei bambini.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

È morta Maria Rita Parsi, voce storica nella tutela dei diritti dei minori

Ultime notizie su Maria Rita Parsi

Argomenti discussi: E’ morta Maria Rita Parsi, voce dei diritti dei bambini; Garlasco, scontro tra i legali Sempio e Stasi: le verità nascoste nei pc di Chiara e Alberto. Nuovo incidente probatorio; Addio a Carlo Cecchi, attore iconico di teatro e cinema: le cause della morte inaspettata; Valentino e la battuta sullo sconto in negozio, evviva le leggerezza di Brunello Cucinelli.

E' morta Maria Rita Parsi, voce dei diritti dei bambiniPsicologa e psicoterapeuta di fama internazionale, punto di riferimento in Italia e all'estero per la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza ... adnkronos.com

Psicoterapeuta e scrittrice, era nota anche per le sue apparizioni televisiveÈ morta all’età di 78 anni Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta che ha dedicato la sua vita ai diritti dei bambini. Nata a Roma il 5 agosto 1947, l’esperta era nota anche per le sue numerose a ... tpi.it

È morta Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta di primo piano nel campo della tutela dell’infanzia. Aveva 78 anni. - facebook.com facebook

È morta la psicologa e psicoterapeuta Maria Rita Parsi. 78 anni, una lunga carriera come docente, era componente dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato Onu sui diritti del fanciullo e presidente della Fondazione Movimento x.com