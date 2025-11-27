Calciomercato Juventus delineata la strategia per gennaio | servono occasioni low cost due i sogni a centrocampo Tutti i dettagli

Calciomercato Juventus, Ceccarini analizza le mosse invernali: no a spese folli da 40 milioni, servono occasioni per alzare il livello. La vittoria ottenuta in Norvegia nella sfida Bodo Glimt Juve ha portato una boccata d’ossigeno alla classifica e alle casse del club (con un incasso immediato di oltre 2 milioni di euro), ma le strategie per il calciomercato di gennaio restano improntate alla massima prudenza. La nuova dirigenza, guidata dall’Amministratore Delegato Damien Comolli, ha tracciato una linea chiara: sostenibilità e niente follie. A confermare questo scenario è intervenuto Niccolò Ceccarini, che ai microfoni di Radio Bianconera ha analizzato le reali possibilità di manovra della Vecchia Signora nella prossima finestra di trattative. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, delineata la strategia per gennaio: servono occasioni low cost, due i sogni a centrocampo. Tutti i dettagli

News recenti che potrebbero piacerti

#Calciomercato #Juventus, arriva un assist alla dirigenza per il colpo a parametro zero - facebook.com Vai su Facebook

GRANDI RIVELAZIONI su Comolli, Vlahovic e il calciomercato Juventus di Matteo Moretto a Juventibus! youtu.be/9CGyPnrjCx8 Vai su X

Calciomercato Juve: Fabrizio Romano svela quale sarà la strategia per gennaio. E attenzione a quel colpaccio che dovrebbe arrivare in estate - E attenzione a quel colpaccio che dovrebbe arrivare in estate L’orologio del calciomercato corre veloce e alla Continassa ... Lo riporta juventusnews24.com

La Juventus continua a seguire Bouaddi - Giovani, di prospettiva e già pronti per il grande salto: è questa la strategia delineata dal nuovo direttore sportivo della Juventus, Comolli, deciso a rinforzare la rosa ... tuttojuve.com scrive

Calciomercato Juventus: in programma un vertice in vista di gennaio! Quando sarà e di cosa si parlerà, svelato il piano della dirigenza verso la riapertura della finestra ... - Quando sarà e di cosa si parlerà, svelato il piano della dirigenza bianconera Il presente dice risalita, il futuro va programmato adesso. juventusnews24.com scrive