Misilmeri allagamenti a Piano Stoppa | via ai lavori per mettere in sicurezza la contrada e garantire gli spostamenti

Questa mattina a Misilmeri sono iniziati i lavori per mettere in sicurezza Piano Stoppa, colpita di recente da allagamenti. La Regione ha assegnato i fondi e ora si lavora per migliorare i sistemi di drenaggio e prevenire nuovi allagamenti, garantendo così più sicurezza e fluidità negli spostamenti dei residenti.

Ancora pochi giorni e aprirà il cantiere. Lo annuncia il presidente della Regione Renato Schifani: "Sistema di drenaggio inadeguato, interverremo per scongiurare il pericolo di inondazioni in caso di intense precipitazioni". Ad eseguire le opere sarà un raggruppamento di imprese coordinato dalla Conor srl di Augusta (Siracusa) La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, ha aggiudicato i lavori per la messa in sicurezza di Piano Stoppa, a Misilmeri, nel Palermitano. "Interveniamo per garantire ai residenti collegamenti sicuri - commenta il presidente Schifani - mettendo al riparo abitazioni, infrastrutture pubbliche e sistema viario.

