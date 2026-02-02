Un altro caso di sparatoria a Rogoredo, questa volta ieri sera. La polizia ha aperto un fascicolo dopo che un uomo ha minacciato le forze dell’ordine, rubando una pistola a una guardia giurata e sparando contro gli agenti. Anche in questa occasione, l’agente che ha risposto al fuoco verrà indagato.

Un'altra sparatoria a Rogoredo ieri sera. E anche stavolta l'agente che ha aperto il fuoco contro un uomo che ha minacciato le forze dell'ordine, in questo caso rubando la pistola a una guardia giurata e sparando contro il poliziotti, verrà indagato. La procura di Milano, che è pronta ad aprire un fascicolo nella giornata di oggi, fa sapere che si tratta di un atto dovuto: il cittadino che ha sparato, un 30enne di origine cinese, Liu Wenham, è infatti in condizioni gravissime. È stato centrato alla spalla e alla testa, e adesso si trova al Niguarda. Gli accertamenti, spiegano le agenzie di stampa, verranno realizzati dalla Scientifica, che ha effettuato i primi rilievi ieri sera, e gli investigatori della Squadra mobile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ancora un poliziotto indagato: pronto un fascicolo per la sparatoria a Rogoredo

Una sparatoria a Milano, avvenuta nel quartiere Rogoredo, ha portato alla tragica morte di un giovane di 20 anni, ucciso da un poliziotto durante un intervento.

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo sulla sparatoria di domenica a Rogoredo.

