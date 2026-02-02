Milano-Cortina 2026 si entra nel vivo | il programma completo delle gare settimanali degli sport invernali

La prima settimana di gare per Milano-Cortina 2026 è ufficialmente iniziata. Gli sport invernali entrano nel vivo, con appuntamenti che spingono gli atleti di tutto il mondo a competere. Dallo sci alpino al fondo, passando per biathlon, snowboard e slittino, il calendario è pieno di eventi tra Olimpiadi, Coppe del Mondo e circuiti internazionali. La tensione cresce e le emozioni sono alle stelle, mentre le prime sfide si fanno sentire tra neve e ghiaccio.

Prima settimana di grandi appuntamenti verso Milano-Cortina 2026: dallo sci alpino al fondo, passando per biathlon, snowboard e slittino, il calendario è fitto di gare tra Olimpiadi, Coppe del Mondo e circuiti internazionali. Ecco il programma integrale, disciplina per disciplina. Settimana centrale per le discipline veloci, con le prime prove olimpiche tra Bormio e Cortina, senza dimenticare gli appuntamenti di Coppa Europa. Lun. 020226 – Coppa Europa – SG femminile – Val Sarentino (Ita) – ore 10.00 Mar. 030226 – Coppa Europa – SG femminile – Val Sarentino (Ita) – ore 10.00 Mar. 030226 – Coppa Europa – SL maschile – Baqueira Beret (Spa) – ore 09.🔗 Leggi su Sportface.it Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026, il programma completo: date, sedi e calendario delle gare olimpiche Milano Cortina 2026 rappresenta un importante evento sportivo internazionale. Olimpiadi invernali Milano Cortina: il calendario e il programma delle gare Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina si avvicinano. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. 100 giorni a Milano-Cortina 2026: il promo TV di Eurosport Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Programma e risultati; Olimpiadi Milano Cortina 2026: l'offerta Rai a 360°; Quanto costano i biglietti per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026? Si possono ancora comprare?; Olimpiadi Milano-Cortina: informazioni utili per la viabilità. Quando la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026? Orario, tv, programma, streamingVenerdì 6 febbraio andrà in scena la Cerimonia d'Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: alle ore 20.00 inizierà uno spettacolo di ... oasport.it Calendario sci alpino Olimpiadi Milano Cortina 2026: orari giornalieri, tv, programma, streamingLo sci alpino sarà protagonista alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 da mercoledì 4 a mercoledì 18 febbraio: saranno 10 nel complesso i titoli ... oasport.it Le Olimpiadi di Milano Cortina inizieranno il 6 febbraio con la cerimonia di apertura, dopo un lungo e complicato periodo di preparazione cominciato il 24 giugno del 2019, quando il Comitato olimpico internazionale (CIO) assegnò le Olimpiadi proprio all’Italia - facebook.com facebook Milano Cortina, il Papa all'Angelus invoca la tregua olimpica x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.