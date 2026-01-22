Milano Cortina 2026 rappresenta un importante evento sportivo internazionale. I Giochi Olimpici Invernali si svolgeranno dal 4 al 23 febbraio 2026, con la cerimonia di apertura prevista il 6 febbraio a Milano. In questa guida trovi il calendario completo delle gare, le sedi e tutte le informazioni principali riguardanti questa manifestazione sportiva.

I Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 inizieranno ufficialmente il 4 febbraio 2026, mentre la Cerimonia di Apertura è in programma il 6 febbraio a Milano. La conclusione dei Giochi è fissata per il 22 febbraio 2026 con la Cerimonia di Chiusura. Dal 7 febbraio prende il via la fase centrale dei Giochi, con l’assegnazione quotidiana delle medaglie e un’intensità crescente fino al weekend conclusivo. Le ultime giornate saranno dedicate alle gare di fondo sulle lunghe distanze, alle finali di hockey su ghiaccio e agli sport di squadra, che tradizionalmente accompagnano la chiusura dell’evento. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Milano Cortina 2026, il programma completo: date, sedi e calendario delle gare olimpiche

Olimpiadi 2026, il calendario completo: le date e orari delle gare giorno per giornoLe Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio, offrendo un programma ricco di eventi sportivi.

Leggi anche: Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: calendario, orari delle gare, tv, streaming

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Milano Cortina 2026, quanto costa andare alle Olimpiadi

Argomenti discussi: Olimpiadi Milano-Cortina 2026: sulla mini stazione di Tirano il peso dei Giochi; Se la neve sparisce, le Olimpiadi devono agire per salvare sé stesse; Francobolli celebrativi dedicati alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano – Cortina 2026; Olimpiadi Milano Cortina 2026: la Fiamma arriva a Trento, giovedì 29 gennaio accensione del braciere in piazza del Duomo.

Comunicato Stampa: Milano- Cortina 2026. Presidente Zaia al QuirinaleLo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, al termine dell'incontro della delegazione organizzatrice dei Giochi con il ... iltempo.it

Milano-Cortina, Salvini: Ha vinto Italia del sì, tante opere realizzate per il PaeseLa7.it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Per continuare a farlo senza costi, ci affidiamo anche alla pubblicità. Se stai utilizzando ... la7.it

Radio Cina Internazionale. . #storie #Olimpiadiinvernali #MilanoCortina Abbiamo incontrato atleti e tecnici italiani dello snowboard che hanno partecipato alle Olimpiadi di Pechino 2022 e che si stanno preparando a Milano Cortina 2026. Attraverso le loro voc - facebook.com facebook

@mokidegennaro carrying the Flame in Bassano del Grappa #MilanoCortina2026 #Olympics #TorchRelay2026 #Veneto x.com