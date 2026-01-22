Milano Cortina 2026 il programma completo | date sedi e calendario delle gare olimpiche

Da quifinanza.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano Cortina 2026 rappresenta un importante evento sportivo internazionale. I Giochi Olimpici Invernali si svolgeranno dal 4 al 23 febbraio 2026, con la cerimonia di apertura prevista il 6 febbraio a Milano. In questa guida trovi il calendario completo delle gare, le sedi e tutte le informazioni principali riguardanti questa manifestazione sportiva.

I Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026  inizieranno ufficialmente il 4 febbraio 2026, mentre la Cerimonia di Apertura è in programma il 6 febbraio a Milano. La conclusione dei Giochi è fissata per il 22 febbraio 2026 con la Cerimonia di Chiusura.  Dal 7 febbraio prende il via la fase centrale dei Giochi, con l’assegnazione quotidiana delle medaglie e un’intensità crescente fino al weekend conclusivo. Le ultime giornate saranno dedicate alle gare di fondo sulle lunghe distanze, alle finali di hockey su ghiaccio e agli sport di squadra, che tradizionalmente accompagnano la chiusura dell’evento. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

milano cortina 2026 il programma completo date sedi e calendario delle gare olimpiche

© Quifinanza.it - Milano Cortina 2026, il programma completo: date, sedi e calendario delle gare olimpiche

Olimpiadi 2026, il calendario completo: le date e orari delle gare giorno per giornoLe Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio, offrendo un programma ricco di eventi sportivi.

Leggi anche: Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: calendario, orari delle gare, tv, streaming

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Milano Cortina 2026, quanto costa andare alle Olimpiadi

Video Milano Cortina 2026, quanto costa andare alle Olimpiadi

Argomenti discussi: Olimpiadi Milano-Cortina 2026: sulla mini stazione di Tirano il peso dei Giochi; Se la neve sparisce, le Olimpiadi devono agire per salvare sé stesse; Francobolli celebrativi dedicati alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano – Cortina 2026; Olimpiadi Milano Cortina 2026: la Fiamma arriva a Trento, giovedì 29 gennaio accensione del braciere in piazza del Duomo.

milano cortina 2026 ilComunicato Stampa: Milano- Cortina 2026. Presidente Zaia al QuirinaleLo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, al termine dell'incontro della delegazione organizzatrice dei Giochi con il ... iltempo.it

milano cortina 2026 ilMilano-Cortina, Salvini: Ha vinto Italia del sì, tante opere realizzate per il PaeseLa7.it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Per continuare a farlo senza costi, ci affidiamo anche alla pubblicità. Se stai utilizzando ... la7.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.