Milano Cortina 2026 oltre un milione di visitatori | boom di voli e hotel e prezzi più che raddoppiati

A poche settimane dall'inizio delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, il settore turistico italiano si aspetta un vero e proprio boom. Voli e hotel sono pieni, e i prezzi sono più che raddoppiati rispetto agli anni scorsi. La domanda per visitare le località olimpiche è alle stelle, e le strutture ricettive si preparano a gestire un afflusso record di turisti da tutto il mondo.

A poche settimane dall’avvio delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, il settore turistico italiano si prepara a un’impennata senza precedenti. Secondo uno studio condotto da The Data Appeal Company e Mabrian, società specializzate in travel e location intelligence controllate da Almawave (Gruppo Almaviva), sono attesi oltre 1 milione di visitatori e 291 milioni di euro di introiti complessivi, con ricadute significative su hospitality, ristorazione e trasporti. I dati previsionali indicano una crescita marcata sia della domanda internazionale sia della capacità aerea, con effetti immediati sui prezzi e sui livelli di occupazione delle strutture ricettive nelle località coinvolte dai Giochi.🔗 Leggi su Ildenaro.it

A febbraio, in occasione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, i costi degli alloggi nelle zone interessate sono aumentati significativamente.

