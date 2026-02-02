Milano Cortina 2026 le speranze azzurre e i giorni chiave | dove può arrivare il bottino medaglie

L’Italia si prepara ai Giochi di Milano e Cortina con un obiettivo chiaro: superare le 20 medaglie, un risultato che non si vedeva dai tempi di Lillehammer nel 1994. Dopo le 17 medaglie di Pechino, gli atleti azzurri sono determinati a fare meglio, sperando di portare a casa più trofei possibili. I giorni chiave sono ormai vicini, e le speranze di un bottino più ricco sono alte.

L'Italia si avvicina ai Giochi di casa con un obiettivo ambizioso: provare a superare le 20 medaglie di Lillehammer 1994, dopo le 17 conquistate a Pechino. La squadra sarà composta da 196 elementi (103 uomini e 93 donne) e le prime gare con italiani al via inizieranno già il 4 febbraio, mentre le prime medaglie verranno assegnate dal 7, il giorno dopo la Cerimonia d'Apertura del 6 febbraio. Il potenziale azzurro è diffuso, ma alcune discipline – e soprattutto alcune giornate – concentrano le occasioni più concrete per pesare sul medagliere. Di seguito, i nomi e gli appuntamenti "da cerchiare" per aspettarsi di più.

