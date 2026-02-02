Milano-Cortina 2026 corsa ai biglietti | entusiasmo record per i Giochi invernali

Con l’avvicinarsi dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, il mercato dei biglietti si infiamma. Le richieste sono già record, con moltissimi tifosi che cercano di assicurarsi un posto tra le tribune. La corsa ai biglietti sta diventando frenetica, segno di un grande entusiasmo tra gli italiani per l’evento sportivo.

L’avvicinamento ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 è accompagnato da un entusiasmo crescente che trova conferma nei numeri. La vendita dei biglietti procede a ritmo sostenuto e ha già raggiunto una soglia considerata eccezionale per une vento di questo tipo. Il dato più significativo è quello comunicato dal Comitato Olimpico Internazionale: sono stato acquistati circa un milione di tagliandi, un risultato che testimonia l’interesse del pubblico e la forte attrattive della rassegna olimpica italiana, capace di coinvolgere appassionati provenienti da tutto il mondo. A commentare il traguardo dei tagliandi venduti Christophe Dubi, direttore esecutivo del CIO, che ha definito i numeri raggiunti come “particolarmente impressionati” per un’Olimpiade invernale.🔗 Leggi su Sportface.it

L’Italia ha annunciato i convocati del team di short track per i Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026.

