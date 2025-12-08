Milan preoccupato per Nkunku | presto incontro con l’agente La clamorosa voce di calciomercato

Pianetamilan.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Milan, Nkunku e Lewandowski: Igli Tare e la dirigenza rossonera preparano l'incontro con l'agente Pini Zahavi. Le ultime novità e una voce clamorosa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan preoccupato per nkunku presto incontro con l8217agente la clamorosa voce di calciomercato

© Pianetamilan.it - Milan preoccupato per Nkunku: presto incontro con l’agente. La clamorosa voce di calciomercato

Contenuti che potrebbero interessarti

milan preoccupato nkunku prestoMilan, incontro con il super agente Zahavi: Tare vuole fare il punto su Lewandowski e Nkunku - Il conduttore Massimo Giletti, attraverso l'intervista rilasciata a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal, ha rivelato un retroscena che riguarda Gigi Buffon ed una telefonata in cui, l'ex portiere ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Preoccupato Nkunku Presto