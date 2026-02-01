Calciomercato Milan | le ultime novità su Mateta e Disasi

Il Milan sta cercando di chiudere il mercato invernale aggiungendo due nuovi giocatori alla rosa. Nelle ultime ore, i rossoneri sono vicini a ufficializzare gli acquisti di Mateta e Disasi. Le trattative sono in fase avanzata e tutto fa pensare che nelle prossime ore i due possano diventare ufficiali. I tifosi aspettano con fiducia l’annuncio, sperando che questi rinforzi possano aiutare la squadra nelle prossime partite.

