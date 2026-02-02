Matteo Moretto spiega che i medici stanno ancora analizzando la condizione del ginocchio di Mateta. La situazione del giocatore resta in bilico, e il club rossonero aspetta aggiornamenti prima di decidere il da farsi. La trattativa con la Juventus non è ancora chiusa, ma il Milan vuole essere sicuro delle condizioni fisiche dell’attaccante prima di fare mosse definitive.

Nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l'esperto di calciomercato Matteo Moretto ha dato importanti aggiornamenti sulla trattativa Mateta-Milan. Ecco, di seguito, le sue parole. "Da un momento all'altro ci aspettiamo il verdetto su Mateta. In mattinata si sono sviluppate anche voci sulla Juventus. Proprio in questo momento sono in corso le visite mediche supplementari per capire la condizione del ginocchio di Mateta. Vorrei precisare che non si sta capendo lo stato fisico attuale di Mateta perché lui sta bene, gioca, sta giocando e continuerà a giocare ma è più una condizione in prospettiva, è da capire se il ginocchio di Mateta in futuro potrà essere a rischio quanto è delicato il ginocchio in prospettiva futura non tanto sul presente". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Moretto: “Si cerca di capire la condizione del ginocchio di Mateta in prospettiva. La Juventus …”

