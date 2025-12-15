Mercato Inter la bomba di Moretto | I nerazzurri si muoveranno a gennaio! Da capire la formula ma si interverrà…

Il mercato dell'Inter si anima con le ultime indiscrezioni di Moretto, che svela possibili movimenti a gennaio. La strategia e la formula degli eventuali acquisti sono ancora da definire, ma l'intenzione di intervenire è chiara. Ecco le novità e le prospettive per i nerazzurri nel prossimo mercato invernale.

Inter News 24 Mercato Inter, la bomba di Moretto: «I nerazzurri si muoveranno a gennaio! Da capire la formula, ma.». La rivelazione del giornalista. Il conto alla rovescia per l’apertura della sessione invernale di calciomercato è iniziato e in casa Inter la strategia operativa è ormai delineata: la società interverrà concretamente per colmare le lacune emerse in rosa. A tracciare la rotta delle future manovre dei nerazzurri è stato il giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto. Ospite in un approfondimento video sul canale YouTube del collega Fabrizio Romano, il cronista ha svelato che la priorità assoluta della dirigenza di Viale della Liberazione sarà quella di regalare al tecnico Cristian Chivu un nuovo esterno destro. Internews24.com

