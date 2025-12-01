Paolo Dal Soglio è stato l’ospite dell’ultima puntata di OA Focus. Il pesista azzurro, ventisei volte campione italiano, dopo aver chiuso la propria carriera è diventato un grande allenatore e ora collabora con due nomi del calibro di Leonardo Fabbri e Zane Weir. Il nativo di Schio parte raccontato come ha mossi i primi passi nel getto del peso: “ Ho iniziato nel lontano 1981 quando avevo 11 anni. Quell’età in cui si inizia a conoscere l’atletica. I primi 2-3 anni li ho vissuti senza pensarci troppo poi, dopo aver conosciuto il mio allenatore Pedron, ho dato il via a questo viaggio. All’inizio non mi sarei mai aspettato di vivere una carriera simile. 🔗 Leggi su Oasport.it

Paolo Dal Soglio: "Con Fabbri lavoriamo sulla tecnica. Weir è l'uomo molla, ma ha avuto problemi fisici"