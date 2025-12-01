Paolo Dal Soglio | Con Fabbri lavoriamo sulla tecnica Weir è l’uomo molla ma ha avuto problemi fisici
Paolo Dal Soglio è stato l’ospite dell’ultima puntata di OA Focus. Il pesista azzurro, ventisei volte campione italiano, dopo aver chiuso la propria carriera è diventato un grande allenatore e ora collabora con due nomi del calibro di Leonardo Fabbri e Zane Weir. Il nativo di Schio parte raccontato come ha mossi i primi passi nel getto del peso: “ Ho iniziato nel lontano 1981 quando avevo 11 anni. Quell’età in cui si inizia a conoscere l’atletica. I primi 2-3 anni li ho vissuti senza pensarci troppo poi, dopo aver conosciuto il mio allenatore Pedron, ho dato il via a questo viaggio. All’inizio non mi sarei mai aspettato di vivere una carriera simile. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
DiariodelWeb.it. . In questo FOCUS esclusivo incontriamo Paolo Dal Soglio, icona del getto del peso italiano – da campione olimpico mancato a coach dei prodigi Leonardo Fabbri e Zane Weir. Parleremo del suo percorso da atleta, della filosofia con cui allen - facebook.com Vai su Facebook
Paolo Dal Soglio: “Con Fabbri lavoriamo sulla tecnica. Weir è l’uomo molla, ma ha avuto problemi fisici” - Il pesista azzurro, ventisei volte campione italiano, dopo aver chiuso la propria ... Da oasport.it
FOCUS – Paolo Dal Soglio: il maestro che ha plasmato Fabbri e Weir verso i vertici mondiali - In questo FOCUS esclusivo incontriamo Paolo Dal Soglio, icona del getto del peso italiano – da campione olimpico mancato a coach dei prodigi Leonardo ... Riporta oasport.it
Fabbri e Weir, il rischio di restare senza coach Dal Soglio: negato un aumento di stipendio di 17 mila euro l'anno - Ammonterebbe a 17 mila e 500 euro annui (lordi) il motivo dei «mal di pancia» che stanno guastando (come ai recenti Europei Indoor di Apeldoorn) la stagione dei lanciatori di peso azzurri Leonardo ... Lo riporta corriere.it