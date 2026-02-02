Milan Allegri aspetta un difensore | i nomi per le ultime ore

Massimiliano Allegri sta aspettando l’arrivo di un nuovo difensore centrale. L’allenatore del Milan ha bisogno di rinforzi in difesa prima della ripresa del campionato. Nei prossimi giorni, la società rossonera lavorerà per trovare il nome giusto e accontentare il tecnico.

Massimiliano Allegri aspetta un difensore centrale per la seconda parte di campionato. L’allenatore del Milan è alla ricerca di un nuovo centrale per completare il proprio reparto difensivo e vorrebbe un regalo dalla propria società. Milan, caccia a un difensore (Ansa Foto) – calciomercato.it In queste ore, in casa Milan, si sta parlando molto della questione Mateta con l’attaccante francese che, dopo l’accordo tra il Crystal Palace e il Wolverhampton per Strand Larsen, appariva ormai ad un passo dal Milan. Le visite mediche che la punta ha sostenuto a Londra non avrebbero convinto a pieno la società rossonera che, nella giornata di lunedì 2 febbraio, farà dei controlli approfonditi sul ginocchio del centravanti transalpino. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Argomenti discussi: Milan, Allegri: Campionato? Bisogna stare zitti. Rafael Leao ha fastidio, ma ci sarà; Allegri: Bello vedere la proprietà. Saelemaekers? Sta meglio, valuterò oggi se farlo partire titolare; Milan, Allegri: Saelemaekers dal 1?? Oggi decido. Il dolore di Leão è minimo, ma…; Allegri non è sorpreso di vedere la Roma nella corsa al top 4 di Serie A con Gasperini.

