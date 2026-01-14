Milan la giornata impegnativa di Allegri Fullkrug in panchina a Como e le ultime sul difensore

Ecco un’introduzione adatta alle tue esigenze: Oggi, 14 gennaio 2026, il Milan si prepara a una giornata importante con Allegri in attesa della sfida a Como. In evidenza le ultime novità di mercato su Fofana e sul difensore, mentre Fullkrug resta in panchina. Di seguito, le principali notizie sul team rossonero, aggiornate sulle strategie e le scelte dell’allenatore in vista delle prossime partite.

Milan Coach Massimiliano Allegri Stresses Patience in Challenging Season: 'Games Last 100 Minutes'; Milan Coach Massimiliano Allegri Stresses Patience in Challenging Season: 'Games Last 100 Minutes'.

milan giornata impegnativa allegriAllegri: "Il Milan deve ritrovare cattiveria. Juve? Impossibile che rimanesse fuori dalle prime 4" - Sul fronte infortuni arrivano indicazioni precise : "Fullkrug e Pavlovic domani fuori: il tedesco può tornare per la Roma, come Pavlovic". msn.com

milan giornata impegnativa allegriComo-Milan, Allegri: "A volte siamo un po' troppo fragili, ma non dobbiamo fare drammi. Fullkrug e Pavlovic sono indisponibili" - Massimiliano Allegri presenta così la sfida tra Como e Milan, valida per il recupero della 16esima giornata. eurosport.it

milan giornata impegnativa allegriAllegri e la Juve da Scudetto: “Impossibile, era utopia”. Poi fa i conti: “Tutto torna in media” - "Alla fine qualcuno rimarrà fuori dalle prime quattro, speriamo non noi", le parole dell'allenatore rossonero in conferenza stampa ... tuttosport.com

