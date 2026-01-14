Milan la giornata impegnativa di Allegri Fullkrug in panchina a Como e le ultime sul difensore

Ecco un’introduzione adatta alle tue esigenze: Oggi, 14 gennaio 2026, il Milan si prepara a una giornata importante con Allegri in attesa della sfida a Como. In evidenza le ultime novità di mercato su Fofana e sul difensore, mentre Fullkrug resta in panchina. Di seguito, le principali notizie sul team rossonero, aggiornate sulle strategie e le scelte dell’allenatore in vista delle prossime partite.

Como-Milan, Allegri: "A volte siamo un po' troppo fragili, ma non dobbiamo fare drammi. Fullkrug e Pavlovic sono indisponibili" - Massimiliano Allegri presenta così la sfida tra Como e Milan, valida per il recupero della 16esima giornata. eurosport.it

Allegri e la Juve da Scudetto: “Impossibile, era utopia”. Poi fa i conti: “Tutto torna in media” - "Alla fine qualcuno rimarrà fuori dalle prime quattro, speriamo non noi", le parole dell'allenatore rossonero in conferenza stampa ... tuttosport.com

#Milan, le parole di #Allegri nella giornata speciale del mister. #Mercato, movimenti in mediana facebook

Serie A, anticipi e posticipi della 23^ e 24^ giornata: Bologna-Milan martedì 3 febbraio x.com

