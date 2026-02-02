Mike Pompeo ad Ancona L' ex uomo di fiducia di Donald Trump e capo della Cia in città per presentare il suo libro
Mike Pompeo arriva ad Ancona e si presenta al pubblico per parlare del suo nuovo libro. L’ex capo della Cia e ex segretario di Stato di Donald Trump sarà in città giovedì 5 febbraio. L’obiettivo è incontrare i lettori e discutere delle sue esperienze politiche e di sicurezza. La presenza di Pompeo ha attirato l’attenzione, anche perché si tratta di un personaggio molto noto negli ambienti della politica americana. L’evento si svolge in un momento di grande interesse per le vicende internazionali e la politica statunitense.
Appuntamento alla Mole Vanvitelliana per la presentazione di “Mai un passo indietro. In lotta per l’America che amo”. Dialogherà con l'ex segretario di Stato americano Maurizio Molinari, ex direttore di "La Repubblica" ANCONA – Mike Pompeo, ex segretario di Stato e direttore della Cia durante la prima amministrazione Trump sarà ad Ancona giovedì 5 febbraio per presentare il suo libro “Mai un passo indietro. In lotta per l’America che amo”, appena pubblicato in Italia dalla casa editrice maceratese Liberilibri. L’appuntamento è alla Mole Vanvitelliana, Banchina Giovanni da Chio 28, alle 10,30.🔗 Leggi su Anconatoday.it
Giovedì alla Mole l'ex segretario di Stato della prima amministrazione Trump dialogherà con il giornalista Maurizio Molinari che ha firmato il saggio introduttivo del volume. Originario della California
Former US Secretary of State Mike Pompeo told me: "I have not seen any evidence that Putin wants peace"
Mike Pompeo, ex segretario di Stato durante la prima amministrazione Trump, si racconta nel suo nuovo libro.
