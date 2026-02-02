Mike Pompeo ad Ancona L' ex uomo di fiducia di Donald Trump e capo della Cia in città per presentare il suo libro

Mike Pompeo arriva ad Ancona e si presenta al pubblico per parlare del suo nuovo libro. L’ex capo della Cia e ex segretario di Stato di Donald Trump sarà in città giovedì 5 febbraio. L’obiettivo è incontrare i lettori e discutere delle sue esperienze politiche e di sicurezza. La presenza di Pompeo ha attirato l’attenzione, anche perché si tratta di un personaggio molto noto negli ambienti della politica americana. L’evento si svolge in un momento di grande interesse per le vicende internazionali e la politica statunitense.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.