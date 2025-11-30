Come fa un album a ridefinire la storia del pop? La storia di Thriller di Michael Jackson e della sua rivoluzione
Quando il 30 novembre 1982 Thriller di Michael Jackson arrivò nei negozi di dischi negli Stati Uniti e nel Regno Unito – mentre nel resto del mondo sarebbe stato distribuito il 2 dicembre dello stesso anno – nessuno poteva immaginare che sarebbe diventato l’album più venduto della storia della musica. Eppure, a distanza di decenni, resta un punto di svolta irripetibile: un lavoro capace non solo di ridefinire il pop, ma di trascenderlo, influenzando l’industria musicale, la cultura popolare e il linguaggio stesso della produzione discografica. L’impatto di Thriller sulla musica pop è immediatamente percepibile nella sua ambizione artistica e nella sua costruzione sonora. 🔗 Leggi su Cultweb.it
