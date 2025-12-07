L’inverno si veste d’autunno | entrò metà settimana al Nord temperature in rialzo fino a 12 gradi

Parmatoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

DOMINIO DELL’ALTA PRESSIONE, MA ATTENZIONE ALLE NEBBIE E NUBI BASSE – “Un robusto anticiclone si appresta a invadere tutta l'area mediterranea, caratterizzando l'intera seconda settimana di dicembre. Già dall'Immacolata e per buona parte della prossima settimana ci attende così tempo stabile. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: L8217inverno Veste D8217autunno Entr242