L’inverno si veste d’autunno | entrò metà settimana al Nord temperature in rialzo fino a 12 gradi
DOMINIO DELL’ALTA PRESSIONE, MA ATTENZIONE ALLE NEBBIE E NUBI BASSE – “Un robusto anticiclone si appresta a invadere tutta l'area mediterranea, caratterizzando l'intera seconda settimana di dicembre. Già dall'Immacolata e per buona parte della prossima settimana ci attende così tempo stabile. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Stelle di Natale,una magia di colori che illumina l’inverno! ? Non esiste fiore che annunci il Natale meglio della Stella di Natale… e non solo in rosso! Oggi questa splendida pianta si veste di mille sfumature: dal classico rosso intenso al bianco neve, dal ros - facebook.com Vai su Facebook