Tempo di lettura: 2 minuti Ciclone invernale in arrivo: dopo un weekend di attesa, il Natale sarà caratterizzato da maltempo e neve in collina. Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, conferma un deciso peggioramento da domenica sera con precipitazioni anche nevose fino a quote di alta collina nella settimana natalizia. Nelle prossime ore, prima del cambiamento invernale in arrivo da domenica, avremo ancora rovesci a tratti intensi di origine nordafricana verso l’estremo Sud: Sicilia, Calabria e poi Basilicata e Puglia vivranno una situazione pienamente autunnale con un richiamo caldo e molto umido in arrivo da Algeria, Tunisia e Libia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Meteo: settimana di Natale instabile, in arrivo freddo con pioggia e neve

Leggi anche: Meteo: freddo, neve e pioggia verso il Sud. In arrivo una nuova perturbazione

Leggi anche: “Freddo e neve in arrivo”. Meteo Natale, l’annuncio di Giuliacci: dove e quando

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Meteo, la settimana di Natale sarà instabile: pioggia e neve protagoniste; Meteo, le previsioni per la settimana di Natale: situazione instabile tra pioggia e neve; Meteo, le previsioni dal 15 al 21 dicembre: a rischio le feste di Natale, che tempo farà; Maltempo in ritirata sull’Italia, ma piogge e neve tornano prima di Natale: le previsioni.

Meteo, le previsioni per Natale e Capodanno: ciclone invernale con pioggia, neve e gelo dalla Russia. Ecco dove - Come spiega 3B Meteo, già dall'inizio della settimana che ci condurrà verso il Natale, un campo di alta pressione ... leggo.it

Meteo, le previsioni per Natale e Capodanno: pioggia, neve e gelo dalla Russia. Ecco dove - Come spiega 3B Meteo, già dall'inizio della settimana che ci condurrà verso il Natale, un campo di alta pressione ... msn.com