La crescita non si ottiene con più demagogia ma con più efficienza Un’idea | Zes unica per tutta l’Italia

Spagna e Portogallo, per uscire dalla crisi che le aveva investite, chiesero il supporto dell’Unione Europea (la prima) e della trojka (il secondo) rispettivamente nel 2011 e nel 2. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La crescita non si ottiene con più demagogia ma con più efficienza. Un’idea: Zes unica per tutta l’Italia

