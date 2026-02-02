Mentre l’Ue si riarma capitali e industria bellica faticano a coordinarsi

A Bruxelles, questa settimana, le conferenze sulla difesa hanno acceso i riflettori sui problemi di coordinamento tra capitali e industria bellica. Mentre l’Unione Europea cerca di rafforzare le proprie capacità militari, le varie nazioni continuano a muoversi su piani diversi. Euractiv ha seguito le discussioni sul campo, evidenziando le difficoltà di mettere insieme le risorse e le strategie. La sensazione è che, nonostante gli sforzi, l’Europa fatichi ancora a trovare un fronte unito sulla questione della sicurezza.

Roma, 2 febbraio 2026 – Nel corso di una settimana di conferenze dedicate alla difesa a Bruxelles, seguite sul campo da Euractiv.com, sono emerse in tutta evidenza le tensioni persistenti tra i governi dell’Unione europea e l’industria europea della difesa. La guerra della Russia in Ucraina sta per entrare nel suo quinto anno, ma nonostante si sottolinei l’urgenza della difesa europea, le capitali europee, le istituzioni europee e i produttori di armamenti del continente faticano ancora ad ascoltarsi reciprocamente nel tentativo di riarmare l’Europa. Fonti interne all’industria affermano di trovarsi spesso davanti a un muro, con discussioni segnate da messaggi contrastanti, mentre i piani vengono si impantanano spesso di fronte agli interessi nazionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mentre l’Ue si riarma, capitali e industria bellica faticano a coordinarsi Approfondimenti su Ue ricostruzione Oro e sovranità: l’Europa che si riarma mentre tenta di mettere l’Italia in ginocchio Boom fatturato industria bellica mondiale. Oltre 650 miliardi di dollari in un anno Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Ue ricostruzione Argomenti discussi: Ue, l'Ucraina conta di entrare nel 2027; Mentre l’Europa si riarma, capitali e industria faticano a coordinarsi; Cosa si muove attorno all’Iran mentre l’Ue stringe sul piano politico; Trump ha smascherato la debolezza dell’Unione europea. UE–India: così l’accordo cambia gli equilibri del commercio globaleDal punto di vista industriale, aiuta l’Europa a diversificare e proteggere le forniture e apre alla manifattura le porte della crescente classe media ... repubblica.it L'Italia avanza sull'AI Act, proprio mentre l'Ue temporeggiaComprensibilmente, visto tutti i rischi che sta correndo l’Europa, è passata in silenzio una notizia importante per il futuro industriale e tecnologico dell’Ue. Mario Draghi aveva chiesto un rinvio ... ilfoglio.it ISRAELE: "HEZBOLLAH SI RIARMA PIU' VELOCEMENTE DI QUANTO VENGA DISARMATO" "A sud del fiume Litani esiste ancora un'ampia infrastruttura militare di Hezbollah". Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri israeliano dopo che l'esercito libanese ha - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.