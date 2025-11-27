Piazzapulita | Elly Schlein per il commento dei risultati delle regionali

Corrado Formigli torna questa sera, giovedì 27 novembre, con una nuova puntata di Piazzapulita, in onda in prima serata su La7. Anticipazioni e ospiti del 27 novembre 2025. Al centro del dibattito ci saranno il tema dell’ informazione e il Quirinale sotto attacco. Spazio poi all’analisi dei risultati elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto. Tra gli ospiti di Corrado Formigli: la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein; lo scrittore Gianrico Carofiglio; i giornalisti Milena Gabanelli, Ferruccio De Bortoli, Italo Bocchino e Luca Telese; l’economista statunitense e professore alla Columbia University Jeffrey Sachs; il rettore dell’Università per Stranieri di Siena e storico dell’arte Tomaso Montanari; il politologo Vittorio Emanuele Parsi; e la professoressa di Storia Contemporanea dell’Università Tor Vergata Michela Ponzani. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

