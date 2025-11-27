Corrado Formigli torna questa sera, giovedì 27 novembre, con una nuova puntata di Piazzapulita, in onda in prima serata su La7. Anticipazioni e ospiti del 27 novembre 2025. Al centro del dibattito ci saranno il tema dell’ informazione e il Quirinale sotto attacco. Spazio poi all’analisi dei risultati elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto. Tra gli ospiti di Corrado Formigli: la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein; lo scrittore Gianrico Carofiglio; i giornalisti Milena Gabanelli, Ferruccio De Bortoli, Italo Bocchino e Luca Telese; l’economista statunitense e professore alla Columbia University Jeffrey Sachs; il rettore dell’Università per Stranieri di Siena e storico dell’arte Tomaso Montanari; il politologo Vittorio Emanuele Parsi; e la professoressa di Storia Contemporanea dell’Università Tor Vergata Michela Ponzani. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Piazzapulita: Elly Schlein per il commento dei risultati delle regionali