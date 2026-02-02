Martina Carbonaro uccisa a 14 anni chiuse le indagini | per l’ex cade l’aggravante della crudeltà

La Procura di Napoli Nord ha chiuso le indagini sul femminicidio di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni trovata morta il 26 maggio 2025 in un edificio abbandonato di Afragola. Ora si attende il possibile rinvio a giudizio dell’ex sospettato, che aveva già avuto problemi con la giustizia. La vittima è stata trovata senza vita in condizioni che hanno portato a un’indagine complicata. La procura ha deciso di non applicare l’aggravante della crudeltà all’ex, che resta in stato di fermo. La famiglia della ragazza

La Procura di Napoli Nord ha chiuso le indagini sul femminicidio di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa il 26 maggio 2025 in un edificio abbandonato di Afragola. La giovane sarebbe stata assassinata a colpi di pietra dal suo ex fidanzato, Alessio Tucci, muratore oggi diciannovenne, attualmente detenuto con l’accusa di omicidio. Il pubblico ministero contesta all’indagato il reato di omicidio aggravato e quattro aggravanti, che potrebbero comunque portare alla condanna all’ergastolo. Rispetto all’impianto accusatorio iniziale, però, non compare più l’aggravante della crudeltà. Restano invece contestati i motivi abietti e futili, il fatto di aver ucciso una persona minorenne, legata da una relazione affettiva stabile, approfittando di circostanze tali da impedirle la difesa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Martina Carbonaro uccisa a 14 anni, chiuse le indagini: per l’ex cade l’aggravante della crudeltà Approfondimenti su Martina Carbonaro Martina Carbonaro uccisa a 14 anni dall’ex: cade aggravante della crudeltà La Procura ha chiuso le indagini sul caso di Martina Carbonaro, la ragazzina di 14 anni uccisa dall'ex compagno ad Afragola. Martina Carbonaro uccisa ad Afragola, il suo ex verso il processo: cade l'aggravante della crudeltà La Procura di Napoli nord ha chiuso le indagini sull’omicidio di Martina Carbonaro ad Afragola. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Martina Carbonaro Argomenti discussi: Camorra, revocata la confisca del centro commerciale Jambo. Assolto l'ex sindaco di Trentola Ducenta; Uccisa a 14 anni dal fidanzato, lo straziante ricordo della mamma di Martina; Federica Torzullo, il femminicidio come cancellazione dell’identità; Achille Lauro sold out a San Siro dichiarazione d’amore a Milano | Mi hai accolto e hai accudito la mia musica ti devo tanto. Martina Carbonaro uccisa a sassate, l'ex fidanzato della 14enne verso il processo: cade l'aggravante della crudeltàCade l’aggravante della crudeltà, resta quella di omicidio volontario. Secondo quanto riportato da Il Mattino, è questa la ... ilgazzettino.it Martina Carbonaro uccisa a 14 anni dall’ex: cade aggravante della crudeltàEsclusa l'aggravante della crudeltà per il femminicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall'ex Alessio Tucci ad Afragola; la Procura ha chiuso ... fanpage.it La Procura di Napoli Nord esclude l’aggravante della crudeltà a carico di Alessio Tucci per l’omicidio dell’ex fidanzatina Martina Carbonaro avvenuto al campo Moccia di #Afragola. Contestata solo l’aggravante dei futili e abietti motivi. Le indagini si avviano all facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.