Questa sera alle 21:10 si sfidano Marsiglia e Rennes negli ottavi di finale di Coppa di Francia. Entrambe le squadre arrivano da un fine settimana deludente e vogliono riscatto. La partita si preannuncia combattuta, con le due formazioni che puntano a passare il turno e proseguire la corsa nella competizione.

Reduci da un fine settimana non proprio esaltante Marsiglia e Rennes si giocano quest’oggi un posto nei quarti di finale di coppa di Francia. È maretta tra De Zerbi e la società all’indomani della bruciante eliminazione in Champions League: il 2 a 2 contro il Paris FC non ha fatto altro che inasprire la situazione con il tecnico che è apparso in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Marsiglia-Rennes (Coppa di Francia, 03-02-2026 ore 21:10): formazioni, quote, pronostici

