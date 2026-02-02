Marotta annuncia il pugno duro all’ANSA | Daspo societario per i responsabili di Cremona non entreranno più a San Siro

Da internews24.com 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Marotta, presidente dell’Inter, ha annunciato un provvedimento severo dopo quanto successo a Cremona. In un’intervista all’ANSA, ha detto che i responsabili dell’incidente non entreranno più a San Siro. La società non tollera comportamenti violenti e si prepara a usare il daspo societario per proteggere i tifosi e l’immagine del club.

Inter News 24 Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato all’ANSA dei gravissimi fatti accaduti ieri a Cremona annunciando il pugno duro. Il giorno dopo la vittoria sul campo, l’ Inter decide di intervenire con il pugno di ferro per rispondere ai gravissimi fatti dello Stadio Zini. Attraverso le parole del presidente Beppe Marotta, affidate all’ANSA, il club nerazzurro ha annunciato provvedimenti drastici contro i responsabili del lancio del petardo che ha colpito Emil Audero. Marotta annuncia il pugno duro: le dichiarazioni dopo Cremona. La linea della società è chiarissima: nessuna tolleranza per chi mette a rischio l’incolumità degli atleti e l’immagine del club, che attualmente guida la classifica con 55 punti. 🔗 Leggi su Internews24.com

marotta annuncia il pugno duro all8217ansa daspo societario per i responsabili di cremona non entreranno pi249 a san siro

© Internews24.com - Marotta annuncia il pugno duro all’ANSA: «Daspo societario per i responsabili di Cremona, non entreranno più a San Siro»

Approfondimenti su Cremona Inter

Pugno duro nei cieli contro chi disturba in volo:: daspo e multe fino a 20.000 euro

Iran, il governo di Teheran annuncia il pugno duro contro i manifestanti: “Nessuna clemenza”

Il governo iraniano ha annunciato un intervento deciso contro i manifestanti, affermando che non ci sarà clemenza.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Cremona Inter

Marotta annuncia: L'Inter sarà l'ultima squadra della mia carriera. Poi la politicaOspite della presentazione di Odio il calcio, nuovo libro di Fabrizio Biasin, Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, è tornato su mercato estivo della società nerazzurra e sulla ... m.tuttomercatoweb.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.