Marotta annuncia il pugno duro all’ANSA | Daspo societario per i responsabili di Cremona non entreranno più a San Siro

Marotta, presidente dell’Inter, ha annunciato un provvedimento severo dopo quanto successo a Cremona. In un’intervista all’ANSA, ha detto che i responsabili dell’incidente non entreranno più a San Siro. La società non tollera comportamenti violenti e si prepara a usare il daspo societario per proteggere i tifosi e l’immagine del club.

Inter News 24 Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato all’ANSA dei gravissimi fatti accaduti ieri a Cremona annunciando il pugno duro. Il giorno dopo la vittoria sul campo, l’ Inter decide di intervenire con il pugno di ferro per rispondere ai gravissimi fatti dello Stadio Zini. Attraverso le parole del presidente Beppe Marotta, affidate all’ANSA, il club nerazzurro ha annunciato provvedimenti drastici contro i responsabili del lancio del petardo che ha colpito Emil Audero. Marotta annuncia il pugno duro: le dichiarazioni dopo Cremona. La linea della società è chiarissima: nessuna tolleranza per chi mette a rischio l’incolumità degli atleti e l’immagine del club, che attualmente guida la classifica con 55 punti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Marotta annuncia il pugno duro all’ANSA: «Daspo societario per i responsabili di Cremona, non entreranno più a San Siro» Approfondimenti su Cremona Inter Pugno duro nei cieli contro chi disturba in volo:: daspo e multe fino a 20.000 euro Iran, il governo di Teheran annuncia il pugno duro contro i manifestanti: “Nessuna clemenza” Il governo iraniano ha annunciato un intervento deciso contro i manifestanti, affermando che non ci sarà clemenza. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Cremona Inter Marotta annuncia: L'Inter sarà l'ultima squadra della mia carriera. Poi la politicaOspite della presentazione di Odio il calcio, nuovo libro di Fabrizio Biasin, Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, è tornato su mercato estivo della società nerazzurra e sulla ... m.tuttomercatoweb.com Tensione a Cremonese-Inter: un ultrà isolato lancia un petardo in campo, ferendosi gravemente. Rischio multe e sanzioni per l'Inter. https://lifestyle.everyeye.it/notizie/follia-san-siro-arrestato-ultra-lanciato-esplosivo-emil-audero-ha-857021.htmlutm_mediu - facebook.com facebook L’intervento di #DiCanio a @SkySport: “Nessuno ha più paura di giocare a #SanSiro contro il @acmilan” - #ACMilan #Milan #SempreMilan x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.