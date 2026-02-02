Maria Gismondi | L’influenza mi ha destabilizzata Le Olimpiadi in casa erano l’obiettivo ma le prossime…
Maria Gismondi si prepara alle Olimpiadi di Milano Cortina. La giovane sciatrice italiana ammette di aver passato momenti difficili a causa dell’influenza, che le ha destabilizzata in vista dell’appuntamento olimpico in casa. Nonostante tutto, punta a fare bene e a dimostrare il suo valore sulle nevi della Val di Fiemme, dove si svolgono i Giochi. Per lei, le Olimpiadi rappresentano un traguardo importante, anche se il sogno di conquistare una medaglia in questa occasione resta ancora da coltivare.
Maria Gismondi è sicuramente una delle giovani promesse più interessanti dello sci di fondo italiano femminile in prospettiva per i prossimi anni, ma proverà comunque a ben figurare anche sulle nevi della Val di Fiemme in occasione degli imminenti Giochi Olimpici di Milano Cortina. La ventunenne laziale, campionessa mondiale juniores 2024 nella mass start 20 km in tecnica libera, ha già dimostrato infatti di poter competere ad alti livelli anche in Coppa del Mondo con un fantastico sesto posto a Trondheim lo scorso 7 dicembre in una 10 km skating con partenza a intervalli, format di gara che vedremo anche giovedì 12 febbraio alle Olimpiadi. 🔗 Leggi su Oasport.it
