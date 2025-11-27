Lara Gut-Behrami salta le Olimpiadi invernali | L’obiettivo è riprendermi poi scoprirò cosa mi riserva il futuro
Lara Gut-Behrami salterà le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, in seguito alla lesione del legamento crociato rimediata in allenamento. Lara Gut-Behrami salta le Olimpiadi di Milano-Cortina. La campionessa svizzera ha commentato così, sul sito della Federazione, la notizia: « Recentemente abbiamo assistito a eventi drammatici nel nostro sport, incidenti mortali che hanno coinvolto giovani atleti. Credo che un infortunio al ginocchio, per quanto complesso possa essere, non possa essere considerato una tragedia ». Gut-Behrami aveva annunciato pochi mesi fa che avrebbe concluso la sua carriera dopo la stagione 202526, ma ora sembra aver lasciato tutto aperto per il futuro: « Avevo immaginato i prossimi mesi in modo completamente diverso e non vedevo l’ora della prossima stagione sciistica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
? Niente Olimpiadi di Milano-Cortina per Lara Gut-Behrami. La sciatrice svizzera, grande rivale di Federica Brignone e vincitrice della coppa del mondo generale nel 2024 e di quella di supergigante 2025 davanti all'azzurra, "non gareggerà più" quest'invern - facebook.com Vai su Facebook
IL RESPONSO PEGGIORE PER LARA Stagione finita per Gut-Behrami dopo aver subito la rottura del legamento crociato anteriore, la rottura del legamento collaterale mediale e la rottura del menisco del ginocchio sinistro durante un incidente in allenamen Vai su X
Lara Gut-Behrami, operazione al ginocchio e stagione finita. Ufficiale: salta Milano-Cortina - La campionessa svizzera aveva pianificato di concludere la carriera ma ora lascia aperto il suo futuro sportivo: i dettagli ... Come scrive corrieredellosport.it
Sci, infortunio Lara Gut Behrami: rottura crociato, salta le Olimpiadi 2026 - Behrami si era infortunata la scorsa settimana durante un allenamento a Copper Mountain negli Stati Uniti. Si legge su sport.sky.it
Milano-Cortina:Gut-Behrami salta i Giochi, stagione finita - La sciatrice svizzera, grande rivale di Federica Brignone e vincitrice della coppa del mondo generale nel 2024 e di quella di supergigante 2025 ... Si legge su sport.quotidiano.net