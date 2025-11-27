Lara Gut-Behrami salta le Olimpiadi invernali | L’obiettivo è riprendermi poi scoprirò cosa mi riserva il futuro

Lara Gut-Behrami salterà le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, in seguito alla lesione del legamento crociato rimediata in allenamento. Lara Gut-Behrami salta le Olimpiadi di Milano-Cortina. La campionessa svizzera ha commentato così, sul sito della Federazione, la notizia: « Recentemente abbiamo assistito a eventi drammatici nel nostro sport, incidenti mortali che hanno coinvolto giovani atleti. Credo che un infortunio al ginocchio, per quanto complesso possa essere, non possa essere considerato una tragedia ». Gut-Behrami aveva annunciato pochi mesi fa che avrebbe concluso la sua carriera dopo la stagione 202526, ma ora sembra aver lasciato tutto aperto per il futuro: « Avevo immaginato i prossimi mesi in modo completamente diverso e non vedevo l’ora della prossima stagione sciistica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

