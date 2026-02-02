Marco Grimaldi, deputato di Avs, era presente alla manifestazione di Askatasuna sabato scorso a Torino. Durante l’evento, ha condannato senza mezzi termini ogni forma di violenza, sottolineando che non appartiene alla sinistra. Grimaldi ha ribadito che la violenza è sempre esterna alle idee di sinistra e che bisogna distinguere tra il diritto di manifestare e comportamenti violenti.

Marco Grimaldi, il parlamentare di Avs che era presente alla manifestazione di Askatasuna sabato scorso a Torino, ha condannato la violenza. Anche con disgusto. Ma con tanti ma. Tanti di quei ma e se che alla fine se uno legge le sue dichiarazioni non può che pensare una sola cosa: la colpa è del governo Meloni. Come sempre. Il rosso e il nero. Non si può dire che il deputato di Fratoianni c’entri qualcosa ovviamente con quanto successo a Torino. Ma la forte tentazione di Avs di guardare ai centri sociali come possibile serbatoio elettorale è forte. E così si trova sempre un modo per analizzare e quasi giustificare quella violenza: “ Quelle immagini non ci sarebbero mai state senza lo sgombero di Askatasuna”, ha detto a Repubblica Grimaldi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Marco Grimaldi e l’idea che la violenza sia sempre esterna alla sinistra: analisi di un fenomeno

Approfondimenti su Marco Grimaldi

La tensione resta alta in Italia dopo l’attacco contro un poliziotto durante una manifestazione.

Gli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine continuano a scaldare le strade italiane.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Marco Grimaldi

Argomenti discussi: Marco Grimaldi al corteo di Askatasuna: Il pestaggio disgusta. Avs c’era, contro la repressione; Indagato l'agente che ucciso un ragazzo a Milano, Marco Grimaldi: Ma qual è il problema se quel poliziotto venga indagato?; Marco Grimaldi (Avs): Il pestaggio dell'agente ci disgusta, fa il gioco di chi vuole una Minneapolis in Italia; Senza lo sgombero di Askatasuna.... L'assurda teoria del parlamentare di Avs.

Poliziotto massacrato, l’On. Grimaldi (Avs) Askatasuna ha arricchito Torino, la colpa è del GovernoDopo il corteo violento a Torino, Marco Grimaldi di Avs parla di repressione e difende Askatasuna, scatenando polemiche per le parole sul poliziotto aggredito. Torino, dopo la violenza Grimaldi dife ... msn.com

Marco Grimaldi (Avs): Il pestaggio dell'agente ci disgusta, fa il gioco di chi vuole una Minneapolis in ItaliaAll'indomani del corteo di Torino, il deputato afferma che non abbiamo nulla di cui scusarci. Siamo pacifisti totali, condanniamo quella che però è ... huffingtonpost.it

Troppa tolleranza nei confronti dei super ricchi, con la conseguenza che le tasse “le pagano le lavoratrici e i lavoratori”. Così Marco Grimaldi, parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, è intervenuto a Factory Grisù per evidenziare la mancanza di redistribuzion - facebook.com facebook

Dopo le violenze di #Askatasuna a #Torino ci mancava il deputato di Avs Marco #Grimaldi. Ora basta! Il commento del direttore Daniele @Capezzone x.com