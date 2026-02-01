La violenza è sempre l'ultimo rifugio degli imbecilli | che la vittima sia un poliziotto o i manifestanti

Gli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine continuano a scaldare le strade italiane. Questa mattina, i poliziotti hanno respinto un nuovo gruppo di persone che cercava di forzare un'occasione di protesta. Chi era presente parla di tensioni cresciute nel giro di pochi minuti, con alcuni lanci di oggetti e qualche momento di frizione tra le parti. La polizia ha mantenuto la calma, ma i fatti sono chiari: la violenza resta l’ultima scelta di chi non sa rispondere con il dialogo.

I difensori degli omicidi dell'ICE oggi si sono svegliati "contro la violenza". Diamo loro una notizia: la violenza è sempre l'ultimo rifugio degli imbecilli, e nessuno oggi in Italia difende quel vomitevole attacco contro il poliziotto. Nessuno. Perché noi non siamo come voi, che per formulare un giudizio contro la violenza guardate prima se l'autore ha la maglia griffata del rappresentante dello Stato italiano, oppure no. A noi la violenza repelle prima di tutto come azione, e non in funzione di chi la subisce.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su ICE Polizia

Roberta Bruzzone, esperta di criminologia e psicologia forense, ha affrontato temi complessi come la perdita della madre, il ruolo del marito poliziotto e la sua casa fortezza.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su ICE Polizia

Argomenti discussi: Ddl stupri: senza il consenso che cosa cambia?; Risse e coltelli: Vi spiego la violenza dei nostri ragazzi; È sempre Cartabianca: Periferie: giovani tra violenza e voglia di riscatto Video; Usa. Oltre il caos e la violenza.

La violenza è sempre l’ultimo rifugio degli imbecilli: che la vittima sia un poliziotto o i manifestantiI difensori degli omicidi dell’ICE oggi si sono svegliati contro la violenza. Diamo loro una notizia: la violenza è sempre l’ultimo rifugio degli imbecilli, e nessuno oggi in Italia difende quel vom ... fanpage.it

Report Legambiente: violenza sugli animali, un reato diffuso e quasi sempre impunitoSegui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e X (clicca qui) - Non perderti le migliori notizie e storie, iscriviti alla newsletter ... repubblica.it

Nell’ultimo post sul Protocollo provinciale di Padova contro la violenza di genere abbiamo parlato del Tavolo Prevenire e Promuovere. Oggi approfondiamo una delle sue iniziative che ci vede coinvolte direttamente quasi tutte le settimane da ottobre a giugn - facebook.com facebook

Il clima di violenza e contestazione negli Stati Uniti è al centro dell'intervista allo scrittore Don Winslow ( @donwinslow), romanziere crime e noto oppositore di Donald Trump. Winslow ha dovuto annullare alcune presentazioni del suo ultimo libro, L'ultimo colp x.com