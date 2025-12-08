Italia sotto ' mazzetta' la Puglia tra i territori più esposti alla corruzione | l' inchiesta di Libera

Un'inchiesta di Libera evidenzia come l'Italia sia coinvolta in pratiche di corruzione, con la Puglia tra le regioni più colpite. Tra le condotte illecite segnalate vi sono pagamenti illeciti per attestazioni false di residenza e certificati di morte falsificati, evidenziando un fenomeno diffuso che mette a rischio la credibilità delle istituzioni e dei processi di cittadinanza.

Ci sono “mazzette” in cambio di un’attestazione falsa di residenza per avere la cittadinanza italiana iure sanguinis o per ottenere falsi certificati di morte. In altri casi le “mazzette” hanno facilitato l’aggiudicazione di appalti nella sanità, per la gestione dei rifiuti piuttosto, per la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Corruzione, "L'Italia è sotto mazzetta". In Calabria 141 indagati, Campania maglia nera https://gazzettadelsud.it/?p=2140247 - facebook.com Vai su Facebook

Italia sotto “mazzetta”, Libera conta le inchieste per corruzione: 96 nel 2025 con 1.028 indagati Vai su X

L'Italia delle mazzette, Puglia sul podio - Si compone così il podio delle inchieste per corruzione, che nel dossier "Italia sotto ... Segnala rainews.it