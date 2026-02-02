Mancini acqua dei wc nei corridoi | denuncia di un gruppo di genitori
Una delegazione di genitori degli studenti della 3^ D del Mancini denuncia una situazione insostenibile. Nei corridoi e all’ingresso della scuola l’acqua dei bagni defluisce, creando pozze ovunque. Studenti e insegnanti devono camminare nell’acqua dei WC, rendendo difficile la vita quotidiana nella scuola. La situazione resta irrisolta da settimane, e nessuno sembra intervenire per sistemarla.
Tempo di lettura: < 1 minuto Una delegazione di genitori degli studenti 3^ D del Plesso Mancini – succursale di via Zigarelli segnalano quanto segue: “ “Nei corridoi e all’ingresso della scuola è presente acqua proveniente dai bagni, tanto che studenti e personale sono costretti a camminare letteralmente nell’acqua del WC. Si tratta di una condizione grave e inaccettabile sotto il profilo igienico-sanitario e della sicurezza. Questo è il terzo allagamento che si verifica nel plesso. Il plesso non dispone né di palestra né di laboratori: per svolgere le attività didattiche, gli studenti devono recarsi a piedi presso la sede centrale, con evidenti disagi organizzativi e rischi per la sicurezza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
