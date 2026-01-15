Aeroporto di Fiumicino assume | 40 posti di lavoro anche per chi ha solo la terza media

L'Aeroporto di Fiumicino Leonardo da Vinci ha avviato una campagna di assunzioni per 40 posti di lavoro, aperti anche a candidati con solo la terza media. L'iniziativa, accompagnata da un recruiting day, rappresenta un’opportunità per chi cerca un’occupazione nel settore aeroportuale. Le selezioni sono parte di un progetto di ampliamento del personale in vista del 2026, offrendo possibilità a diverse esperienze e qualifiche.

Il 2026 parte con una grande notizia per chi cerca lavoro: all'Aeroporto di Roma-Fiumicino Leonardo da Vinci è stata avviata una maxi campagna di assunzioni con recruiting day. L'offerta è aperta anche a candidati senza esperienza. L'iniziativa punta a reclutare personale per diversi ruoli operativi e di servizio all'interno del principale scalo aeroportuale italiano, offrendo opportunità concrete di ingresso nel mondo del lavoro. Posizioni aperte e ruoli ricercati. Aviation services Spa, azienda specializzata in servizi di gestione di servizi aeroportuali, ha lanciato il suo piano di selezione per la copertura di almeno 40 posti di lavoro presso l'aeroporto di Fiumicinoi, l' hub migliore d'Europa.

Maxi campagna assunzioni in Aeroporto Fiumicino, recruiting day 2026, non serve esperienza - Nuove opportunità di lavoro presso l'Aeroporto di Roma Fiumicino, sono previste numerose assunzioni attraverso recruiting day. ticonsiglio.com

40 nuove opportunità di lavoro all’aeroporto: il 20 gennaio selezioni operative e gestionali a Fiumicino - Porta Futuro Lazio nel 2026 sta sviluppando un importante piano d’assunzioni in stretta collaborazione con Aviation Services, per promuovere l’inserimento di 40 nuove risorse presso l’aeroporto di ... msn.com

