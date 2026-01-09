Si è spenta la dottoressa D' Onofrio a Chieti l' ultimo saluto | il dolore di familiari e pazienti

Si è spento il dottor Maria Grazia D'Onofrio, medico di medicina generale a Cepagatti, Chieti. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra familiari, amici e pazienti che hanno avuto modo di apprezzarne competenza e umanità. Un ultimo saluto alla professionista che ha dedicato la sua vita alla cura e al benessere della comunità.

