Si è spenta la dottoressa D' Onofrio a Chieti l' ultimo saluto | il dolore di familiari e pazienti
Si è spento il dottor Maria Grazia D'Onofrio, medico di medicina generale a Cepagatti, Chieti. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra familiari, amici e pazienti che hanno avuto modo di apprezzarne competenza e umanità. Un ultimo saluto alla professionista che ha dedicato la sua vita alla cura e al benessere della comunità.
Si è spenta la dottoressa Maria Grazia D'Onofrio, di Chieti, medico di medicina generale a Cepagatti. Aveva 65 anni. In tanti, fra pazienti e conoscenti, la stanno ricordando in queste ore per una professionalità e una gentilezza fuori dal comune. Era una professionista che metteva ogni giorno il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: Due concerti alla Clinica Oncologica di Chieti per augurare buon Natale a pazienti e familiari
Leggi anche: L’ultimo saluto al piccolo Leo. Don Verdi: "Ora guarda l’infinito". Il dolore silenzioso di Romena
VILLALAGO IN LUTTO: ADDIO A LAURA CARLA GALANTE, STIMATA ACCADEMICA E ANIMA DELLA COMUNITÀ La comunità di Villalago si è svegliata oggi avvolta da un profondo senso di vuoto. Si è spenta all’età di 71 anni la dottoressa Laura Carla Gal - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.