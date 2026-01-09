Si è spenta la dottoressa D' Onofrio a Chieti l' ultimo saluto | il dolore di familiari e pazienti

Si è spento il dottor Maria Grazia D'Onofrio, medico di medicina generale a Cepagatti, Chieti. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra familiari, amici e pazienti che hanno avuto modo di apprezzarne competenza e umanità. Un ultimo saluto alla professionista che ha dedicato la sua vita alla cura e al benessere della comunità.

Si è spenta la dottoressa Maria Grazia D'Onofrio, di Chieti, medico di medicina generale a Cepagatti. Aveva 65 anni. In tanti, fra pazienti e conoscenti, la stanno ricordando in queste ore per una professionalità e una gentilezza fuori dal comune. Era una professionista che metteva ogni giorno il. 🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

