Maria Rita Parsi morta a 78 anni l' annuncio in diretta tv a Mattino 5 | Notizia che ci lascia sgomenti

La notizia ha sorpreso tutti questa mattina durante la trasmissione Mattino 5. Federica Panicucci ha annunciato in diretta la morte di Maria Rita Parsi, che aveva 78 anni. La conduttrice si è detta sconvolta, e il pubblico ha ascoltato con attenzione il ricordo di una figura conosciuta e stimata. La notizia ha lasciato un vuoto nel mondo della televisione e della cultura, dove Parsi era molto apprezzata.

È morta a 78 anni Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta di spicco nel campo della tutela dell’infanzia. La sua carriera professionale è stata segnata da una lunga e proficua esperienza istituzionale, svolta tra organismi nazionali e internazionali chiamati a vigilare sui diritti dei minori. Si è anche fatta conoscere dal grande pubblico grazie ai suoi interventi televisivi, tra cui quelli a Mattino 5. Proprio la trasmissione Mediaset ha dato l’annuncio della scomparsa in diretta. “Un grande dispiacere – le parole del conduttore Francesco Vecchi – è morta la professoressa Parsi. Un’ospite tra le più gradite del nostro programma. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Se ne va una figura di spicco nel mondo della psicologia italiana.

Se ne è andata improvvisamente Maria Rita Parsi, la psicoterapeuta che negli anni si è fatta conoscere come una delle voci più autorevoli in Italia sulla tutela dei diritti di bambini e adolescenti.

È morta Maria Rita Parsi, voce storica nella tutela dei diritti dei minori: la psicoterapeuta e psicologa aveva 78 anniSi è spenta a 78 anni Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta tra le figure più autorevoli in Italia nella difesa dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. leggo.it

FLASH: Morta la psicoterapeuta Maria Rita Parsi, aveva 78 anniÈ morta Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta di primo piano nel campo della tutela dell’infanzia. Aveva ... affaritaliani.it

