Lucchese - Settore giovanile Juniores | un bilancio lusinghiero Partenza shock poi grande marcia

Il settore giovanile del Lucchese, in particolare la squadra Juniores, ha concluso un periodo di alti e bassi, con una partenza difficile seguita da una positiva ripresa. Dopo le festività natalizie, la squadra riprenderà gli allenamenti in vista della partita casalinga contro il Fornaci, in programma sabato 3 gennaio alle 15 al campo di San Vito. Un momento importante per consolidare il percorso di crescita e prepararsi al meglio alla gara.

Archiviate le festività natalizie, la " Juniores " rossonera riprenderà la preparazione domani, per cercare di preparare nel migliore dei modi la sfida casalinga contro il Fornaci di sabato 3 gennaio, alle 15, al campo di San Vito. I ragazzi di Alessandro Tempesti sono primi in classifica, con 29 punti, alla pari con il Viareggio. I rossoneri, dopo una partenza da incubo alla prima giornata, con la pesante sconfitta 5-1 contro il Porcari, dalla seconda hanno ingranato la marcia giusta, conquistando undici risultati utili consecutivi, formati da nove vittorie e due pareggi. Un ruolino di marcia importante che ha messo in luce le tante buone cose che questa squadra sta facendo, nonostante un inizio in salita.

